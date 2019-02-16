В учебных заведениях Курска из-за кори ввели ограничительные мероприятия

СЕГОДНЯ 17:37 2019-02-16T17:38:09+03:00

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С начала года в Курске зафиксировано четыре случая заболевания корью. При этом два случая зарегистрировано в религиозной общине, где люди отказываются от прививок и госпитализации по своим убеждениям.

— Решением городской противоэпидемической комиссии были введены ограничительные мероприятия, касающиеся только ДШИ № 9, Курского колледжа культуры им. Георгия Свиридова, медицинского колледжа, школ № № 28 и 33. В настоящий момент курскими медиками проводится ряд противоэпидемических мероприятий. Всего по эпидпоказаниям в этих учебных заведениях было вакцинировано 308 человек, в том числе 37 детей, - рассказал председатель комитета здравоохранения Владимир Анцупов Владимр Анцупов.

Ситуацию с заболеванием корью контролируют медики.

ИСТОЧНИК KP.RU