В Курской области ожидается сильный ветер, туман и гололед

СЕГОДНЯ 13:28 2019-02-16T13:28:10+03:00

Спасатели напоминают курянам о соблюдении правил безопасности во время непогоды Фото: Яна ШЕЛЕСТ

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16 февраля с вечера и на протяжении суток в Курской области ожидается облачная погода с прояснениями. Местами небольшие моросящие осадки. Ночью и утром местами туман, на дорогах гололедица. Ветер северо-западный ночью 8-13, днем местами до 17 м/с. Температура ночью -4…+1 ºС, днем от -1…+ 4 ºС.

Спасатели напоминают курянам о соблюдении правил безопасности во время непогоды. Со двора и балконов необходимо убрать хозяйственные вещи. Автомобили следует ставить в гараж. При парковке на улице – избегать высоких деревьев и шатких конструкций.

Находясь на улице, нужно обходить ветхие строение и сооружения повышенного риска – эстакады, мосты, трубопроводы, линии электропередач и потенциально опасные промышленные объекты.

От поездок во время тумана лучше отказаться. Если же возможности отложить поездку нет, стоит помнить, что основным залогом безопасной езды в условиях тумана является значительное снижение скорости. Незначительная резкость при управлении автомобиля в условиях гололеда может привести к заносу.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает: в случае беды вы всегда можете обратиться по номеру «112».

ИСТОЧНИК KP.RU