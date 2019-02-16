Курские спасатели усилили контроль на водоемах

СЕГОДНЯ 12:59 2019-02-16T12:59:28+03:00

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Каждый день инспекторы ГИМС ГУ МЧС по Курской области проводят мониторинг ледовой обстановки. Совместно с руководством муниципалитетов выявляют места, где лед недостаточно прочен и возможно образование промоин, и устанавливают там предупредительные знаки. С начала 2019 года спасатели провели более ста надзорно-профилактических мероприятий на водоемах региона.

В целом толщина ледяного покрова на реках и озерах Курской области достаточно безопасна - от 10 до 30 сантиметров, на некоторых водоемах все же имеются значительные промоины. А это значит, что выходить сейчас на водоемы по-прежнему опасно для жизни!

В ходе очередного рейда патрульная группа осмотрела русло Сейма. Ледяной панцирь на водоеме достаточно прочен - его толщина порядка 20 сантиметров. Однако в местах, где достаточно быстрое течение, число промоин достаточно велико.

При этом на реке находились около десятка рыбаков, в том числе и вблизи опасных участков. Они по-прежнему, пренебрегая личной безопасностью, выходят на лед курских рек и озер за вожделенной парой-тройкой рыбешек, надеясь, наверное, на свой большой опыт и русский «авось».

— Несмотря на значительную толщину льда, человек запросто может провалиться в промоину, припорошенную снегом, - говорит старший государственный инспектор по маломерным судам ГУ МЧС России по Курской области Геннадий Алябьев. — А если в течение 5-6 минут после такого купания его не спасти, то он погибнет от переохлаждения.

Если вы все-таки провалились под лед – не паникуйте! Первым делом зовите на помощь! У вас есть около 10 минут, прежде чем наступит переохлаждение. Повернитесь в ту сторону, откуда пришли. Лед был достаточно прочным в этом направлении до аварийного участка. Значит, он должен выдержать вас и на обратном пути.

Постарайтесь раскинуть руки вперед по кромке льда и раскачивайте тело кверху, пока основная часть торса не окажется на поверхности. Затем, подтягиваясь руками, выталкивайте себя наружу с помощью "дельфиньих" толчков ногами. Не вставайте сразу на лед, поскольку с краю он может быть тонким, а осторожно перекатывайтесь к берегу.

Помните! В любой чрезвычайной ситуации звоните по единому номеру вызова экстренных оперативных служб «112»!

ИСТОЧНИК KP.RU