2019-02-15T20:06:42+03:00
Общество

В Курске сменился начальник УМВД

Теперь полицией руководит Алексей Москалев
Ольга ТРУШКИНА
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Алексей Москалев больше 20 лет работает в органах внутренних делАлексей Москалев больше 20 лет работает в органах внутренних делФото: из открытых источников
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Карьера уроженца Курской области Алексея Москалева в органах внутренних дел началась в 1997 году с должности эксперта-криминалиста. В 2000-х годах он работал в уголовном розыске в подразделениях по борьбе с бандитизмом и организованными преступными сообществами. Затем занимал руководящие посты в областном и городском УМВД. Сеймский отдел полиции УМВД по городу Курску, который возглавлял Алексей Москалев, имел хорошие показатели оперативно-служебной деятельности. Полицейский награжден медалями «За доблесть в службе», «За отличия в службе» трех степеней. Ему 41 год. Он женат, воспитывает двух детей.

Олег Латунов, прежний начальник УМВД России по городу Курску, теперь занимает должность заместителя начальника – начальника полиции УМВД России по Курской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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