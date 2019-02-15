2019-02-15T19:10:11+03:00
Политика

На дорогах Курской области пройдут сплошные проверки на трезвость

Курян просят сообщать о пьяных за рулем
Ольга ДАНИЛОВА
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Пьяным за рулем грозит штраф и лишение правПьяным за рулем грозит штраф и лишение правФото: Светлана ВОЛКОВА
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В предстоящие выходные дни сотрудники ГИБДД проведут сплошную проверку водителей на трезвость в районах Курской области.

Управление автомобилем в пьяном виде грозит штрафом в 30 тысяч рублей и лишения права управления транспортом на срок от полутора до двух лет.

Госавтоинспекция обращается ко всем участникам дорожного движения с просьбой не оставаться равнодушными к проблеме пьянства за рулем, своевременно сообщать в полицию о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно, управляют автомобилем в нетрезвом состоянии. Инспекторы готовы предпринять все необходимые оперативные меры реагирования на сообщения о пьяных за рулем.

Телефон дежурной части УМВД России по Курской области – 02, с мобильного телефона – 102; телефоны дежурной части Отдельного Батальона ДПС ГИБДД (4712) 36-70-01, 36-70-02.

ИСТОЧНИК KP.RU

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