В Курскую область идет потепление

СЕГОДНЯ 17:26 2019-02-15T17:26:10+03:00

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15 февраля с вечера и в течение суток в Курской области ожидается облачная погода с прояснениями. Местами небольшие моросящие осадки. Местами туман, ночью в отдельных районах гололед, на дорогах гололедица. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха в ночное время составит -3…+ 2 ºС, днем -1…+4 ºС.

Спасатели напоминают курянам, что туман представляет для автомобилистов серьезную опасность. Ограничение видимости на дорогах приводит к увеличению числа дорожно-транспортных происшествий.

Во время тумана спасатели рекомендуют воздержаться от поездок на личном транспорте. Если это невозможно, то следует максимально снизить скоростной режим. Управляя автомобилем на скользкой дороге, нужно избегать резких поворотов и торможений.

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций нужно обращаться в «Службу спасения» по номеру телефона «112».

ИСТОЧНИК KP.RU