2019-02-15T17:26:10+03:00
Общество

В Курскую область идет потепление

Синоптики обещают до четырех градусов тепла
Яна ШЕЛЕСТ
Поделиться:
Температура воздуха в ночное время составит -3…+ 2 ºС, днем -1…+4 ºСТемпература воздуха в ночное время составит -3…+ 2 ºС, днем -1…+4 ºСФото: Яна ШЕЛЕСТ
Изменить размер текста:

15 февраля с вечера и в течение суток в Курской области ожидается облачная погода с прояснениями. Местами небольшие моросящие осадки. Местами туман, ночью в отдельных районах гололед, на дорогах гололедица. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха в ночное время составит -3…+ 2 ºС, днем -1…+4 ºС.

Спасатели напоминают курянам, что туман представляет для автомобилистов серьезную опасность. Ограничение видимости на дорогах приводит к увеличению числа дорожно-транспортных происшествий.

Во время тумана спасатели рекомендуют воздержаться от поездок на личном транспорте. Если это невозможно, то следует максимально снизить скоростной режим. Управляя автомобилем на скользкой дороге, нужно избегать резких поворотов и торможений.

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций нужно обращаться в «Службу спасения» по номеру телефона «112».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Главу курского сельсовета будут судить за присвоение
На руководство курской компании завели дело за невыплату зарплаты
В Курске пособие на погребение увеличили на 245 рублей
В УМВД Курска сменился начальник
Курянок бесплатно обследуют на маммографе
Курское дорожное предприятие задолжало два миллиона рублей по зарплате
На курском стадионе подогревают футбольное поле
В Курске на торжественном собрании вместо врио выступил экс-губернатор Михайлов
В Курске учителя зарабатывают больше, чем в Дагестане
Курский суд вынес приговор экс-полицескому, по вине которого погиб человек
Под Курском экс-главбух МВД присвоила больше 270 тысяч рублей
«Мираторг» не будет строить комплекс вблизи биосферного заповедника под Курском
Курская область подписала соглашения о сотрудничестве с Липецкой и Тульской
Под Курском обнаружили «незамерзайку» с метанолом
В Курске почтили память погибших афганцев
75-летняя курская пенсионерка попала под колеса иномарки
Курянин набросился на полицейского с кулаками в дежурке
Курянка из ревности бросила грудничка соперницы на пол
В Курске отметят 30-летие вывода войск из Афганистана
Пьяный курянин без прав угнал автомобиль
Куряне взяли ипотечных кредитов на 17 млрд рублей
В Курской области при строительстве дорог умыкнули 2,5 миллиона
Пьяный курянин ударил сотрудника полиции
Стартовала регистрация на оплачиваемые стажировки от Сбербанка- SBERSEASONS
На курянина завели дело за неявку в военкомат
Роман Старовойт принял участие в губернаторском забеге