Главу курского сельсовета будут судить за присвоение

СЕГОДНЯ 16:59 2019-02-15T16:59:58+03:00

Чиновник незаконно забрал из бюджета более 123 тысяч рублей

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СК передал в суд дело против главы одного из муниципальных образований Хомутовского района, обвиняемого по статье "Присвоение, совершенное с использованием своего служебного положения".

По версии следствия глава муниципального образования изготовил фиктивные решения собрания депутатов муниципального образования, по которыми получал деньги в размере большем, чем было ему установлено. В результате с мая 2008 по 29 октября 2010 года глава незаконно присвоил более 123 тысяч рублей, тем самым причинен ущерб муниципальному образованию.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, отметили в СК.

ИСТОЧНИК KP.RU