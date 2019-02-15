2019-02-15T16:59:58+03:00
Происшествия

Главу курского сельсовета будут судить за присвоение

Чиновник незаконно забрал из бюджета более 123 тысяч рублей
Ольга ДАНИЛОВА
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Теперь суд вынесет приговорТеперь суд вынесет приговорФото: Из архива КП.
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СК передал в суд дело против главы одного из муниципальных образований Хомутовского района, обвиняемого по статье "Присвоение, совершенное с использованием своего служебного положения".

По версии следствия глава муниципального образования изготовил фиктивные решения собрания депутатов муниципального образования, по которыми получал деньги в размере большем, чем было ему установлено. В результате с мая 2008 по 29 октября 2010 года глава незаконно присвоил более 123 тысяч рублей, тем самым причинен ущерб муниципальному образованию.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, отметили в СК.

ИСТОЧНИК KP.RU

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