На руководство курской компании завели дело за невыплату зарплаты

СЕГОДНЯ 16:34 2019-02-15T16:34:32+03:00

За долг по зарплате управляющий пойдет под суд Фото: Из архива КП.

Одному из сотрудников задолжали более 70 тысяч рублей

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Рыльский межрайонный следственный отдел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Курской области завел уголовное дело против управляющего одной из компаний. Его подозревают по статье "Невыплата свыше двух месяцев заработной платы".

По версии следствия управляющий одной из Рыльских организаций, которая работает в сфере перевозок и уборки помещений, не выплачивал свыше двух месяцев заработную плату одному из работников с декабря 2017 по июнь 2018 года. В результате сотруднику задолжали более 71 тысячи рублей.

Сейчас по делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, изучается бухгалтерская документация. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU