2019-02-15T16:17:27+03:00
Общество

В Курске пособие на погребение увеличили на 245 рублей

С 1 февраля 2019 года оно составляет 5 946 рублей
Ольга ТРУШКИНА
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Сумма проиндексирована на 4,3 %Сумма проиндексирована на 4,3 %Фото: Из архива КП.
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Все, кто брал на себя расходы по погребению и предоставил соответствующие документы, имеют право на пособие от государства. Ежегодно пособие индексируется.

Согласно постановлению администрации Курска от 16 февраля 2018 года № 346, оно составляло 5 701 рубль. С 1 февраля 2019 года эта сумма проиндексирована на 4,3 % и равна 5 946 рублей.

- Если человек умер до 1 февраля этого года, то пособие выплачивается по-старому, - пояснила начальник ОКУ "Центр социальных выплат" Марина Пастухова. - Если на день смерти человек работал, пособие выплачивает работодатель, если был на пенсии, то Пенсионный фонд РФ, а если не работал и не получал пенсию, то выплаты производят органы социальной защиты населения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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