2019-02-15T15:04:34+03:00
Деловой Курск

В УМВД Курска сменился начальник

Должность занял 41-летний Алексей Москалев
Ольга ДАНИЛОВА
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Алексей Москалев начинал службу криминалистомАлексей Москалев начинал службу криминалистомФото: из открытых источников
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В УМВД Курска - кадровые пер6естановки. Начальником Управления назначен полковник полиции 41-летний Алексей Москалев. Стаж службы в полиции у нового начальника - 21 год.

В 1997 году он начал службу в должности эксперта-криминалиста. Затем трудился в уголовном розыске в подразделениях по борьбе с бандитизмом и организованными преступными сообществами. С 2004 года - был в руководстве то городского, то областного УМВД.

Также Москалев на протяжении многих лет возглавляя отдел полиции №7 Курска в Сеймском округе. В последнее время он работал заместителем начальника УМВД России по Курску. Полковник имеет награды - медали «За отличия в службе» трех степеней и «За доблесть в службе». Известно, что Москалев женат, у него есть двое детей.

Экс-начальник УМВД России по Курску Олег Латунов теперь работает заместителем начальника УМВД России по Курской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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