Курское дорожное предприятие задолжало два миллиона рублей по зарплате
Прокуратура Медвенского района провела проверку соблюдения трудового законодательства в ОА «Медвенское ДЭП».
Выяснилось, что предприятие задолжало по заработной плате более 2 миллионов рублей, вознаграждение за труд не получили 92 работника.
В связи с этим прокурор направил в суд заявления о взыскании долга по заработной плате, а также внес представление руководителю предприятия, в котором потребовал устранить нарушения.
Требования прокурора удовлетворены, права работников восстановлены. Задолженность по заработной плате полностью погашена, сообщили в прокуратуре.
Генеральный директор ОА «Медвенское ДЭП» заплатит штраф в 10 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU