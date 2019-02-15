Курское дорожное предприятие задолжало два миллиона рублей по зарплате

СЕГОДНЯ 14:23 2019-02-15T14:23:01+03:00

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Прокуратура Медвенского района провела проверку соблюдения трудового законодательства в ОА «Медвенское ДЭП».

Выяснилось, что предприятие задолжало по заработной плате более 2 миллионов рублей, вознаграждение за труд не получили 92 работника.

В связи с этим прокурор направил в суд заявления о взыскании долга по заработной плате, а также внес представление руководителю предприятия, в котором потребовал устранить нарушения.

Требования прокурора удовлетворены, права работников восстановлены. Задолженность по заработной плате полностью погашена, сообщили в прокуратуре.

Генеральный директор ОА «Медвенское ДЭП» заплатит штраф в 10 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU