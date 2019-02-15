2019-02-15T13:51:14+03:00
Деловой Курск

В Курске на торжественном собрании вместо врио выступил экс-губернатор Михайлов

Некоторые из присутствующих решили, что у них дежа вю
Светлана ВОЛКОВА
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Фото уже успело стать "вирусным" в соцсетяхФото уже успело стать "вирусным" в соцсетяхФото: Соцсети
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Как уже сообщала "КП" 15 февраля в Курске отмечают годовщину вывода советских войск из Республики Афганистан. По этому поводу проходит ряд официальных мероприятий. Одно из ключевых - торжественное собрание, которое прошло утром в Свиридовском центре (Филармония-2).

Многие из присутствующих испытали дежа вю, когда на сцену поднялся экс-губернатор региона Александр Михайлов, ныне представитель в Совете Федерации от Курской области, и произнес торжественную речь. В качестве выступающего Александр Николаевич смотрелся настолько гармонично, что в соцсетях немедленно стали появляться посты с фото экс-губернатора на трибуне.

"Дежавю. Пришел на торжественное собрание в дом офицеров. А там выступает Михайлов, Старовойта нет. Показалось, что время вспять пошло. Хорошо, что только показалось...", - отметил на своей странице депутат Курской областной Думы Владимир Федоров.

Напомним, что врио губернатора региона Роман Старовойт сейчас находится в Сочи, где принимает участие в Российском инвестиционном форуме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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