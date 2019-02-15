2019-02-15T13:52:11+03:00
Общество

В Курске учителя зарабатывают больше, чем в Дагестане

Но меньше, чем в Ненецком округе
Ольга ТРУШКИНА
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Зарплата учителей зависит от регионаЗарплата учителей зависит от регионаФото: Из архива "КП"
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По данным Росстата, в 2018 году учителя больше всего зарабатывают на Чукотке - 93 тыс. рублей, меньше всего - в Дагестане (менее 21 тыс. рублей в месяц). В Ямало-Ненецком автономном округе и Москве средняя зарплата составляет более 90 тыс. рублей. В пятерке-регионов также оказались Ненецкий автономный округ и Сахалинская область, где педагогические работники зарабатывают 79 и 71 тыс. рублей.

Меньше всего учителя зарабатывают в школах Северо-Кавказского Федерального округа: Ингушетии, Чечне, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии, Кабардино-Балкарии - от 20 до 23 тыс. рублей.

Если брать Курскую область, то средняя заработная плата педагогических работников образовательных организаций на начало 2018 года составляла 26,131 рубль.

До чукотских зарплат курским учителям далеко, однако это всё-таки больше, чем в Дагестане или Костромской области. Хотя не намного.

ИСТОЧНИК KP.RU

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