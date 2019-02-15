Курский суд вынес приговор экс-полицескому, по вине которого погиб человек
Ленинский районный суд вынес приговор по уголовному делу против жителя Курска, который признан виновным по ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, совершенное в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека).
Как установлено в суде, в апреле прошлого года бывший сотрудник полиции, пьяным в нерабочее время ехал по автодороге на своем личном автомобиле со скоростью 100 км/ч. Не справившись с управлением, он допустил столкновение со стоящим у обочины автомобилем такси. В результате аварии 40-летний водитель такси погиб на месте, рассказали в прокуратуре.
Суд дал бывшему полицейскому три года колонии-поселении и лишил прав на два года.
В качестве компенсации морального вреда родственникам погибшего с экс-полицеского взыскали 600 тысяч рублей.
Виновник дорожно-транспортного происшествия уволен из органов внутренних дел.
ИСТОЧНИК KP.RU