2019-02-15T13:18:31+03:00
Происшествия

Курский суд вынес приговор экс-полицескому, по вине которого погиб человек

Страж порядка ехал пьяным за рулем
Ольга ДАНИЛОВА
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ДТП произошло по вине пьяного водителяДТП произошло по вине пьяного водителяФото: Светлана ВОЛКОВА
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Ленинский районный суд вынес приговор по уголовному делу против жителя Курска, который признан виновным по ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, совершенное в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Как установлено в суде, в апреле прошлого года бывший сотрудник полиции, пьяным в нерабочее время ехал по автодороге на своем личном автомобиле со скоростью 100 км/ч. Не справившись с управлением, он допустил столкновение со стоящим у обочины автомобилем такси. В результате аварии 40-летний водитель такси погиб на месте, рассказали в прокуратуре.

Суд дал бывшему полицейскому три года колонии-поселении и лишил прав на два года.

В качестве компенсации морального вреда родственникам погибшего с экс-полицеского взыскали 600 тысяч рублей.

Виновник дорожно-транспортного происшествия уволен из органов внутренних дел.

ИСТОЧНИК KP.RU

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