2019-02-15T12:58:41+03:00
Происшествия

Под Курском экс-главбух МВД присвоила больше 270 тысяч рублей

Женщина ежемесячно делала себе "прибавку к зарплате"
Ольга ДАНИЛОВА
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Бухгалтер брала деньги из кассыБухгалтер брала деньги из кассыФото: Из архива КП.
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Октябрьский районный суд вынес приговор бывшему главному бухгалтеру ОМВД России по Октябрьскому району. Женщину признали в присвоении денег.

Выяснилось, что больше года - с 17 марта 2016 по 19 июля 2017 она ежемесячно начисляла себе заработную плату, увеличивая ее размер на суммы от 11 до 20 тысяч рублей.

Кроме того она изготовила подложный расходный кассовый ордер и внесла заведомо ложные сведения о выдаче денежной суммы одному из сотрудников отдела. При этом женщина расписалась в бухгалтерском документе от имени кассира и сотрудника, а дньги присвоила, рассказали в прокуратуре.

Общая сумма похищенных денег составила более 270 тыс. рублей.

Приговором суда ей дали два с половиной года условно с испытательным сроком – 2 года, а также оштрафовали на 10 тысяч рублей.

Ущерб полностью возмещен.

ИСТОЧНИК KP.RU

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