2019-02-15T12:03:30+03:00
Деловой Курск

«Мираторг» не будет строить комплекс вблизи биосферного заповедника под Курском

Врио губернатора заявил, что "проект заморожен"
Ольга ДАНИЛОВА
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Врио и Линник на инвестфоруме в СочиВрио и Линник на инвестфоруме в СочиФото: предоставлено пресс-службой
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Агрохолдинг отказался от планов по строительству свиноводческого комплекса вблизи биосферного заповедника в Курской области, который входит в международную сеть резерватов ЮНЕСКО, об этом сообщают агентства со ссылкой на президента холдинга Виктора Линника.

Глава холдина сказал, что если комплекс и будет, то "далеко от этого места".

Напомним, что еще с конца 2017 года жители десяти сел, которые находятся рядом со строительной площадкой компании в Курском районе, протестуют против возведения комплекса рядом с заповедником.

Власти Курской области рекомендовали компнаии отказаться от планов по строительству. Также врио губернатора региона Роман Старовойт заявил, что проект заморожен.

ИСТОЧНИК KP.RU

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