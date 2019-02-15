«Мираторг» не будет строить комплекс вблизи биосферного заповедника под Курском
Агрохолдинг отказался от планов по строительству свиноводческого комплекса вблизи биосферного заповедника в Курской области, который входит в международную сеть резерватов ЮНЕСКО, об этом сообщают агентства со ссылкой на президента холдинга Виктора Линника.
Глава холдина сказал, что если комплекс и будет, то "далеко от этого места".
Напомним, что еще с конца 2017 года жители десяти сел, которые находятся рядом со строительной площадкой компании в Курском районе, протестуют против возведения комплекса рядом с заповедником.
Власти Курской области рекомендовали компнаии отказаться от планов по строительству. Также врио губернатора региона Роман Старовойт заявил, что проект заморожен.
ИСТОЧНИК KP.RU