2019-02-15T11:47:45+03:00
Общество

Под Курском обнаружили «незамерзайку» с метанолом

Ядовитую жидкость продавали в Пристенском районе
Яна ШЕЛЕСТ
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С реализации сняли 30 литров стеклоомывающей жидкостиС реализации сняли 30 литров стеклоомывающей жидкостиФото: Яна ШЕЛЕСТ
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Сотрудники прокуратуры провели проверку соблюдения законодательства при реализации населению жидкостей, содержащих метиловый спирт. В ходе проверки они обнаружили, что у некоторых индивидуальных предпринимателей отсутствовали сертификаты соответствия товара санитарно-эпидемиологическим требованиям. По данным фактам проводятся прокурорские расследования.

Также с реализации сняли 30 литров стеклоомывающей жидкости. Эксперты обнаружили в ней значительное превышение метанола. Метиловый спирт отнесен к ядовитым веществам, свободная продажа которых запрещена.

Прокурор района возбудил в отношении индивидуальных предпринимателей дела об административном правонарушении. Также коммерсантов предупредили об уголовной ответственности за сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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