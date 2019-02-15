СЕГОДНЯ 11:00 2019-02-15T13:42:30+03:00

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Более трех тысяч курян прошли через афганскую войнуФото: Яна ШЕЛЕСТ

15 февраля - День памяти о россиянах, погибших при исполнении служебного долга за пределами Отечества. Также сегодня исполнилось 30 лет со дня вывода советских войск из Республики Афганистан.

Утром куряне почтили память погибших афганцев. В Пролетарском сквере Курска состоялось возложение венков и цветов к памятнику павшим в Афганистане. В мероприятии приняли участие представители общественности и органов власти Курской области и Курска, воины-интернационалисты, члены семей курян, погибших при исполнении интернационального воинского долга в горячих точках.

Более трех тысяч курян прошли через афганскую войну, 914 солдат и офицеров награждены орденами и медалями, 105 человек погибло.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kursk.kp.ru/video/embed/692096" frameborder="0"></iframe> В Курске почтили память погибших афганцев.Яна ШЕЛЕСТ

ИСТОЧНИК KP.RU