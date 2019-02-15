2019-02-15T13:42:30+03:00
Общество

В Курске почтили память погибших афганцев

В Пролетарском сквере прошло возложение венков и цветов (видео)
Яна ШЕЛЕСТ
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В Курске почтили память погибших афганцев.Яна ШЕЛЕСТ

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Более трех тысяч курян прошли через афганскую войну Фото: Яна ШЕЛЕСТ

Более трех тысяч курян прошли через афганскую войнуФото: Яна ШЕЛЕСТ

15 февраля - День памяти о россиянах, погибших при исполнении служебного долга за пределами Отечества. Также сегодня исполнилось 30 лет со дня вывода советских войск из Республики Афганистан.

Утром куряне почтили память погибших афганцев. В Пролетарском сквере Курска состоялось возложение венков и цветов к памятнику павшим в Афганистане. В мероприятии приняли участие представители общественности и органов власти Курской области и Курска, воины-интернационалисты, члены семей курян, погибших при исполнении интернационального воинского долга в горячих точках.

Более трех тысяч курян прошли через афганскую войну, 914 солдат и офицеров награждены орденами и медалями, 105 человек погибло.

В Курске почтили память погибших афганцев.Яна ШЕЛЕСТ

ИСТОЧНИК KP.RU

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