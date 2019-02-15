75-летняя курская пенсионерка попала под колеса иномарки
ДТП произошло на улице Интернациональной
Пострадавшую с травмами доставили в больницуФото: Из архива "КП"
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14 февраля примерно в 15:30 тридцатилетний водитель автомобиля БМВ ехал по улице Интернациональной со стороны Перекальского в сторону ВЧК. Напротив дома № 2 по улице ВЧК дорогу вне зоны пешеходного перехода переходила 75-летняя женщина.
Пенсионерка попала под колеса автомобиля. Женщина получила травмы различной степени тяжести и была доставлена курскую городскую клиническую больницу № 4, сообщили в УГИБДД УМВД по Курской области.
ИСТОЧНИК KP.RU