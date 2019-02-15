75-летняя курская пенсионерка попала под колеса иномарки

СЕГОДНЯ 10:36 2019-02-15T10:38:07+03:00

Пострадавшую с травмами доставили в больницу Фото: Из архива "КП"

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14 февраля примерно в 15:30 тридцатилетний водитель автомобиля БМВ ехал по улице Интернациональной со стороны Перекальского в сторону ВЧК. Напротив дома № 2 по улице ВЧК дорогу вне зоны пешеходного перехода переходила 75-летняя женщина.

Пенсионерка попала под колеса автомобиля. Женщина получила травмы различной степени тяжести и была доставлена курскую городскую клиническую больницу № 4, сообщили в УГИБДД УМВД по Курской области.

ИСТОЧНИК KP.RU