Курянина набросился на полицейского с кулаками в дежурке
Мужчине грозит суд
ЧП произошло в дежурной частиФото: из открытых источников
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СК передал в суд дело против 41-летнего жителя Фатежского района, обвиняемого в применении насилия против представителя власти.
По версии следствия ЧП произошло 30 ноября утром. Пьяный курянин был в помещении дежурной части МО МВД России «Фатежский», куда его доставили за совершение административного правонарушения. Там он отказался выполнять требования участкового уполномоченного МО МВД России «Фатежский» и пройти в специальное помещение содержания задержанных. Сопротивляясь, задержанный нанес один удар кулаком в лицо полицейскому, рассказали в СК.
Теперь дело рассмотрит суд.
ИСТОЧНИК KP.RU