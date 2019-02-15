2019-02-15T09:25:42+03:00
Происшествия

Курянина набросился на полицейского с кулаками в дежурке

Мужчине грозит суд
Ольга ДАНИЛОВА
Поделиться:
ЧП произошло в дежурной частиЧП произошло в дежурной частиФото: из открытых источников
Изменить размер текста:

СК передал в суд дело против 41-летнего жителя Фатежского района, обвиняемого в применении насилия против представителя власти.

По версии следствия ЧП произошло 30 ноября утром. Пьяный курянин был в помещении дежурной части МО МВД России «Фатежский», куда его доставили за совершение административного правонарушения. Там он отказался выполнять требования участкового уполномоченного МО МВД России «Фатежский» и пройти в специальное помещение содержания задержанных. Сопротивляясь, задержанный нанес один удар кулаком в лицо полицейскому, рассказали в СК.

Теперь дело рассмотрит суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24