Курянина набросился на полицейского с кулаками в дежурке

СЕГОДНЯ 09:25 2019-02-15T09:25:42+03:00

Изменить размер текста: A A

СК передал в суд дело против 41-летнего жителя Фатежского района, обвиняемого в применении насилия против представителя власти.

По версии следствия ЧП произошло 30 ноября утром. Пьяный курянин был в помещении дежурной части МО МВД России «Фатежский», куда его доставили за совершение административного правонарушения. Там он отказался выполнять требования участкового уполномоченного МО МВД России «Фатежский» и пройти в специальное помещение содержания задержанных. Сопротивляясь, задержанный нанес один удар кулаком в лицо полицейскому, рассказали в СК.

Теперь дело рассмотрит суд.

ИСТОЧНИК KP.RU