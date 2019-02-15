Курянка из ревности бросила грудничка соперницы на пол

СЕГОДНЯ 09:17 2019-02-15T09:17:15+03:00

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СК передал в суд уголовное дело против 31-летней жительницы Кореневского района Курской области. Ее обвиняют по статье "Причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное в отношении малолетнего".

По версии следствия 25 июня 2018 года днем пьяная курянка пришла в гости к своей знакомой в дом, расположенный в одном из сел Кореневского района. Там она стала играть с полутора месячным ребенком хозяйки дома. Потом гостья без разрешения матери взяла малыша на руки, стала перед зеркалом, и на вытянутых руках подняла его до уровня своей шеи.

По данным следствия из ревности к отцу малыша, из-за того, что он ушел от нее, курянка решила отомстить и бросила ребенка на пол, выпустив его из рук. Ребенок упал и ударился головой о пол. Ребенку причинен тяжкий вред здоровью.

Следствием собрана достаточная доказательственная база. В связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, добавили в СК.

ИСТОЧНИК KP.RU