В Курске отметят 30-летие вывода войск из Афганистана

СЕГОДНЯ 17:47 2019-02-14T17:50:12+03:00

В 9.30 в Пролетарском сквере состоится возложение венков и цветов Фото: Из архива "КП"

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15 февраля - День памяти о россиянах, погибших при исполнении служебного долга за пределами Отечества. В этот день исполнится 30 лет вывода советских войск из Республики Афганистан.

В 9.30 в Пролетарском сквере состоится возложение венков и цветов к памятнику курянам, павшим в Афганистане.

В 11.00 с Красной площади стартует «Читающий маршрут». Троллейбус поедет по маршруту № 1 «Знаменский собор – ККПФ – Знаменский собор». Пассажирам расскажут о неизвестных фактах войны в Афганистане, вспомнят имена воинов-интернационалистов.

Прозвучат стихи, посвященные подвигу солдат. На остановке «Мемориальный комплекс памяти павших в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» выберут «счастливого» пассажира, которому подарят подарок.

Особое внимание будет уделено «Книге памяти о воинах-курянах, погибших в Афганистане» - сборнику художественно-публицистических очерков, рассказывающих о жизни каждого погибшего в Афганистане курянина.

В 13.00 в Центральной городской библиотеке на улице Карла Маркса состоится тематическая встреча «С честью выполнившие долг». Гости мероприятия посмотрят документальный фильм «Афганистан, 1979-1989. Мы - интернационалисты».

Также в библиотеке будет развернута книжно-иллюстративная экспозиция «Афганский вопрос: взгляд через века» с изданиями об истории афганской войны, воспоминаниями ветеранов, документальными свидетельствами тех лет, публицистическими статьями и художественными произведениями, основанными на реальных событиях.

ИСТОЧНИК KP.RU