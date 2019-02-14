Куряне взяли ипотечных кредитов на 17 млрд рублей

СЕГОДНЯ 16:31 2019-02-14T16:33:30+03:00

Свои жилищные условия улучшили более 10,5 тысяч семей Фото: Из архива "КП"

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В 2018 году жители Курской области взяли ипотечных кредитов на сумму 17 млрд рублей. Это в 1,5 раза превышает показатель 2017 года. Свои жилищные условия улучшили более 10,5 тысяч семей.

Средняя сумма ипотечного жилищного кредита в Курской области составила 1,6 млн рублей, средний срок выплаты – 16 лет и 4 месяца. Общий объем ипотечной задолженности с начала года увеличился на 23,4% и достиг 35,7 млрд рублей. Доля просроченных кредитов – 1%.

ИСТОЧНИК KP.RU