2019-02-14T16:33:30+03:00
Общество

Куряне взяли ипотечных кредитов на 17 млрд рублей

Более 10,5 тысяч семей улучшили жилищные условия
Яна ШЕЛЕСТ
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Свои жилищные условия улучшили более 10,5 тысяч семейСвои жилищные условия улучшили более 10,5 тысяч семейФото: Из архива "КП"
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В 2018 году жители Курской области взяли ипотечных кредитов на сумму 17 млрд рублей. Это в 1,5 раза превышает показатель 2017 года. Свои жилищные условия улучшили более 10,5 тысяч семей.

Средняя сумма ипотечного жилищного кредита в Курской области составила 1,6 млн рублей, средний срок выплаты – 16 лет и 4 месяца. Общий объем ипотечной задолженности с начала года увеличился на 23,4% и достиг 35,7 млрд рублей. Доля просроченных кредитов – 1%.

ИСТОЧНИК KP.RU

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