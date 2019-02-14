2019-02-14T15:54:52+03:00
Общество

В Курской области при строительстве дорог умыкнули 2,5 миллиона

Возбуждены уголовные дела
Яна ШЕЛЕСТ
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Всего в 2018 году органы прокуратуры области выявили 1 905 нарушений законодательстваВсего в 2018 году органы прокуратуры области выявили 1 905 нарушений законодательстваФото: Из архива "КП"
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На основании постановлений прокурора Фатежского района и Льговского межрайонного прокурора возбуждены уголовные дела в связи с хищением бюджетных средств, выделенных на строительство автомобильных дорог на общую сумму 2 млн 515 тысяч рублей.

Всего в 2018 году органы прокуратуры области выявили 1 905 нарушений законодательства о безопасности дорожного движения, внесено 208 представлений, к дисциплинарной ответственности привлечены 145 должностных лиц.

Принесено 532 протеста. По постановлениям прокуроров к административной ответственности привлечены 14 лиц, в суды направлено 233 исковых заявления. На основании материалов прокурорской проверки возбуждено шесть уголовных дел. О недопустимости нарушения законов предостережено 16 должностных лиц.

ИСТОЧНИК KP.RU

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