В Курской области при строительстве дорог умыкнули 2,5 миллиона

СЕГОДНЯ 15:54 2019-02-14T15:54:52+03:00

Всего в 2018 году органы прокуратуры области выявили 1 905 нарушений законодательства Фото: Из архива "КП"

Изменить размер текста: A A

На основании постановлений прокурора Фатежского района и Льговского межрайонного прокурора возбуждены уголовные дела в связи с хищением бюджетных средств, выделенных на строительство автомобильных дорог на общую сумму 2 млн 515 тысяч рублей.

Всего в 2018 году органы прокуратуры области выявили 1 905 нарушений законодательства о безопасности дорожного движения, внесено 208 представлений, к дисциплинарной ответственности привлечены 145 должностных лиц.

Принесено 532 протеста. По постановлениям прокуроров к административной ответственности привлечены 14 лиц, в суды направлено 233 исковых заявления. На основании материалов прокурорской проверки возбуждено шесть уголовных дел. О недопустимости нарушения законов предостережено 16 должностных лиц.

ИСТОЧНИК KP.RU