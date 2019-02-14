В Курской области при строительстве дорог умыкнули 2,5 миллиона
На основании постановлений прокурора Фатежского района и Льговского межрайонного прокурора возбуждены уголовные дела в связи с хищением бюджетных средств, выделенных на строительство автомобильных дорог на общую сумму 2 млн 515 тысяч рублей.
Всего в 2018 году органы прокуратуры области выявили 1 905 нарушений законодательства о безопасности дорожного движения, внесено 208 представлений, к дисциплинарной ответственности привлечены 145 должностных лиц.
Принесено 532 протеста. По постановлениям прокуроров к административной ответственности привлечены 14 лиц, в суды направлено 233 исковых заявления. На основании материалов прокурорской проверки возбуждено шесть уголовных дел. О недопустимости нарушения законов предостережено 16 должностных лиц.
ИСТОЧНИК KP.RU