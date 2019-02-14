2019-02-14T13:23:41+03:00
Происшествия

На курянина завели дело за неявку в военкомат

Парня обвиняют в уклонении от призыва
Ольга ДАНИЛОВА
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Дело ведет СКДело ведет СКФото: Из архива КП.
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Следственный комитет Российской Федерации по Курской области завел уголовное дело против 21-летнего местного жителя. Парня подозревают в уклонении от призыва на военную службу.

По версии следствия решением призывной комиссии отдела Военного комиссариата по Золотухинскому району Курской области курянин признан годным к военной службе. Законных оснований для освобождения от военной службы или предоставления ему отсрочки нет, призывнику 16 января и 15 ноября 2018 года лично и под роспись вручены повестки о необходимости прибыть в военкомат, рассказали в СК. Однако призывник, не желая проходить военную службу, без уважительных причин не прибыл по повесткам, тем самым уклонился от призыва, добавили в ведомстве.

Сейчас проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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