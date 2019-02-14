2019-02-14T13:48:55+03:00
Политика

Роман Старовойт принял участие в губернаторском забеге

Врио губернатора Курской области находится в Сочи на инвестиционном форуме
Яна ШЕЛЕСТ
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Роман Старовойт принял участие в губернаторском забеге.

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Возглавил забег министр спорта Павел Колобков

Возглавил забег министр спорта Павел Колобков

В Сочи проходит Российский инвестиционный форум. До начала деловой программы врио губернатора Курской области принял участие в массовом забеге. «Roscongress Cup. Кубок губернаторов» прошел на трассе «Сочи Автодром».

Также сегодня курская делегация проведет ряд деловых встреч с министрами и главами федеральных корпораций, подпишет документы о сотрудничестве.

На стенде Курской области представлена информация о крупнейших предприятиях региона и перспективных инвестиционных проектах. В их числе – проект строительства нового здания аэровокзала в Курске и центра современного пятиборья на базе Курского ипподрома, реконструкция гостиницы «Центральная» под международный бренд, реновация центральной части города Курска «Курский Детинец».

Роман Старовойт принял участие в губернаторском забеге.

ИСТОЧНИК KP.RU

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