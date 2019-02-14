С 18 февраля в Курске начнут отключать свет

СЕГОДНЯ 11:10 2019-02-14T11:11:23+03:00

Отключения запланированы во всех трех округах Фото: Из архива "КП"

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В связи с проведением плановых работ в электрических сетях будет произведено отключение электроэнергии по следующим улицам города:

В СЕЙМСКОМ ОКРУГЕ:

С 18 февраля по 22 февраля с 9-00 до 16-00: ул. 1-2-я Прогонная, ул. Велюровая, ул Парниковая, ул. Нижняя Луговая 23-61, 4-66; ул. Чумаковская 45-79, 48-72; ул. Овечкина 45а-53; ул. Бочарова 27-41, 40-50; ул. 1-2 Н. Луговые переулки; 1-й Даньшинский переулок 3-23, 4-26; ул. 1-3 Малиновые переулки, ул. Литовская 85/1-85/3, 57-87; ул. 4-5 Кислинские улицы, ул. 7-22-е Степные переулки.

С 18 февраля по 22 февраля с 9-30 до 16-00: ул. Народная 13а, 13в, 11; ул. Магистральный проезд 8, 10, 12, 12а.

Тел. для справок: 32-32-15.

В ЦЕНТРАЛЬНОМ ОКРУГЕ:

С 18 февраля по 20 февраля с 9-00 до 16-00: Рябиновый переулок; ул. Школьный переулок 1-47; 2-64; ул. Школьная 2-40; ул. 1-я Пушкарная 95-111.

Тел. для справок: 32-40-89.

В ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ОКРУГЕ:

С 18 февраля по 22 февраля с 9-00 до 17-00: ул. Цурюпы 90- 144, 93- 131; ул. 2я Восточная 90- 180, 73- 173; ул. 3я Щигровская 3 - 29; ул. Каширцева 19- 47, 28- 62; ул. Орджоникидзе 18- 34, 21- 33; ул. Путейская 25- 53, 24- 52; ул. Железнодорожная 49- 61, 38- 60; ул. Линейная 21- 33, 26- 32.

Тел. для справок: 26-32-10.

ИСТОЧНИК KP.RU