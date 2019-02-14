2019-02-14T10:53:51+03:00
Происшествия

В Курске разыскивают водителя, скрывшегося с места ДТП

Мужчина ударил иномарку и скрылся
Яна ШЕЛЕСТ
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Виновника ДТП разыскивает полицияВиновника ДТП разыскивает полицияФото: Из архива "КП"
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В период с 6 по 8 февраля возле дома № 2 по улице Ямская города Курска неизвестный водитель, управляя неустановленным автомобилем, ударил автомобиль «OPEL Astra». Виновник ДТП с места происшествия скрылся.

Свидетелей и очевидцев данного ДТП, а также лиц, располагающих какой-либо информацией по данному факту, просят сообщить об этом по телефону дежурной части ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по Курской области: 8(4712) 36-70-01, 36-70-02, или в группу по розыску ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по Курской области, по адресу: г. Курск, ул. Карла Маркса, 101, телефон: 36-70-65.

ИСТОЧНИК KP.RU

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