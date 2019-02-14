2019-02-14T10:20:28+03:00
Происшествия

Под Курском сгорело административное здание

Пожар произошел в Косиново
Яна ШЕЛЕСТ
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Ущерб и причину пожара устанавливают экспертыУщерб и причину пожара устанавливают экспертыФото: Яна ШЕЛЕСТ
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13 февраля примерно в половине девятого утра в поселке Косиново под Курском загорелось административное здание. На место происшествия приехали пожарные четырех пожарно-спасательных частей города Курска, сотрудники полиции, медики скорой помощи и работники электрических сетей.

Возгорание локализовали в 08:54, ликвидировали - в 08:59. В результате пожара на втором этаже здания сгорело помещение размером 5 на 6 метров. Из людей никто не пострадал.

В ликвидации пожара принимали участие 30 человек и восемь единиц техники, в том числе от МЧС 21 человек и пять единиц техники. Ущерб и причину пожара устанавливают эксперты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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