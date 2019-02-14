2019-02-14T09:42:48+03:00
Общество

Ушел из жизни почетный гражданин Курска Валентин Барышев

Валентину Степановичу было 95 лет
Яна ШЕЛЕСТ
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Валентину Степановичу было 95 летВалентину Степановичу было 95 лет
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13 февраля ушел из жизни участник Великой Отечественной войны, почетный гражданин города Курска, кавалер ордена Александра Невского, полковник в отставке, основатель и председатель первой в стране секции курян-кавалеров ордена Святого князя-полководца Александра Невского - Валентин Степанович Барышев.

Редакция «КП» выражает соболезнования родным и близким Валентина Степановича.

ИСТОЧНИК KP.RU

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