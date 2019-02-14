Ушел из жизни почетный гражданин Курска Валентин Барышев
Валентину Степановичу было 95 лет
Валентину Степановичу было 95 лет
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13 февраля ушел из жизни участник Великой Отечественной войны, почетный гражданин города Курска, кавалер ордена Александра Невского, полковник в отставке, основатель и председатель первой в стране секции курян-кавалеров ордена Святого князя-полководца Александра Невского - Валентин Степанович Барышев.
Редакция «КП» выражает соболезнования родным и близким Валентина Степановича.
ИСТОЧНИК KP.RU