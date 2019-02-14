2019-02-14T08:32:42+03:00
Происшествия

В ДТП под Курском погиб человек

Авария произошла в Мантуровском районе
Ольга ДАНИЛОВА
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Аварии с жертвами происходят в регионе постоянноАварии с жертвами происходят в регионе постоянноФото: ГУ МЧС России по Курской области.
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В 18:05 13 февраля на номер «Службы спасения - 112» Курской области поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в селе Останино Мантуровского района. Здесь произошло столкновение двух легковых автомобилей: Рено «Логан» и «Citroen».

В результате ДТП по предварительным данным один человек погиб, есть пострадавшие. Спасателям пришлось деблокировать двух человек.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает всем участникам движения о необходимости соблюдения установленных правил.

Уважаемые водители! Помните о том, что от вас зависят жизни и здоровье других людей! Будьте внимательны и осторожны! В случае любой беды вы всегда можете обратиться на единый номер вызова экстренных служб – «112». Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов! Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Курской области – 51-00-22.

ИСТОЧНИК KP.RU

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