В Курской области мошенники представляются сотрудниками пожнадзора

СЕГОДНЯ 08:12 2019-02-14T08:12:41+03:00

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30 января домой к пожилой паре, жителям Курчатова, пришла молодая женщина, которая представилась инспектором пожарного надзора. Она обозначила цель прихода: проверка вентиляции. Однако в процессе беседы она также предложила купить пожарный дымовой извещатель стоимостью 8000 рублей. Получив отказ, женщина предложила сделать скидку. Пока хозяйка ходила за удостоверением пенсионера, посетительница предложила мужчине подписать договор. Ознакомиться с содержанием бумаги возможности у него не было - мужчина - инвалид по зрению. В итоге пенсионеры приобрели за 3900 рублей прибор, фактическая стоимость которого составляет 250-300 рублей.

Спасатели призывают курян к бдительности и напоминают, что ведомство не занимается предпринимательством. Сотрудники не имеют права брать деньги с людей.

Главное управление МЧС России по Курской области также напоминает, что действующие сотрудники МЧС при проведении любых проверок или профилактических мероприятий обязаны быть в форменной одежде, предъявлять служебное удостоверение.

Если к вам пришли незнакомые люди, надо спросить документы, подтверждающие полномочия. Если такие документы не предоставляют –звоните в полицию, уточнили в МЧС.

ИСТОЧНИК KP.RU