Компанию, выигравшую тендер в Курске, обвиняют в незаконной эвтаназии животных
"КП" уже сообщала, что 11 февраля комитет ЖКХ Курска провел электронный аукцион по определению подрядной организации на отлов и содержание безнадзорных животных в 2019 году. Сейчас сумма субвенций из областного бюджета на эти цели составляет 1, 6 млн. рублей.
Победителем конкурса стала белгородская специализированная организация ООО «ЭкоСервис», уже осуществлявшая отлов бродячих собак в Курске в прошлом году, сообщили в мэрии Курска.
Сейчас завершается решение вопросов организационного характера, после чего организация приступит к исполнению обязанностей. Безнадзорные животные подлежат отлову, транспортировке в пункт передержки, который находится в деревне Чаплыгино и последующей стерилизации, отметили чиновники.
Между тем в соцсетях распространилась информация о том, что компания подвергла незаконной эвтаназии запрещенными препаратами 322 отловленных собаки.
ИСТОЧНИК KP.RU