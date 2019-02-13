Компанию, выигравшую тендер в Курске, обвиняют в незаконной эвтаназии животных

13 Февр. 17:17 2019-02-13T17:17:18+03:00

Вопрос с отловом собак на 2019 год был решен с помощью электронного аукциона Фото: из открытых источников

Однако официально сообщают, что отловленных собак будут стерилизовать

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"КП" уже сообщала, что 11 февраля комитет ЖКХ Курска провел электронный аукцион по определению подрядной организации на отлов и содержание безнадзорных животных в 2019 году. Сейчас сумма субвенций из областного бюджета на эти цели составляет 1, 6 млн. рублей.

Победителем конкурса стала белгородская специализированная организация ООО «ЭкоСервис», уже осуществлявшая отлов бродячих собак в Курске в прошлом году, сообщили в мэрии Курска.

Сейчас завершается решение вопросов организационного характера, после чего организация приступит к исполнению обязанностей. Безнадзорные животные подлежат отлову, транспортировке в пункт передержки, который находится в деревне Чаплыгино и последующей стерилизации, отметили чиновники.

Между тем в соцсетях распространилась информация о том, что компания подвергла незаконной эвтаназии запрещенными препаратами 322 отловленных собаки.

ИСТОЧНИК KP.RU