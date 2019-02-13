В Курской области у членов религиозного сообщества обнаружили корь
В начале года в Курской области зарегистрировано два лабораторно подтвержденных случая заболевания корью. Сейчас выявлено еще три человека с подозрением на это заболевание, в том числе два случая в Курске.
- Ситуация осложняется тем, что заболевшие зарегистрированы в одном из религиозных сообществ, большинство членов которого отказываются от прививок и госпитализации, чем увеличивают риск распространения заболевания среди населения города и области, - отметили в Роспотребнадзоре.
В связи с этим региональный Роспотребнадзор предлагает местным властям временно отказать в приеме в образовательные и оздоровительные учреждения лиц, не имеющих прививок против кори, на период до 21 дня от даты изоляции последнего больного корью в регионе.
Кроме этого, руководителям предприятий, организаций и учреждений рекомендует провести вакцинацию против кори сотрудников в возрасте до 35 лет, а также лиц из групп повышенного риска – в возрасте до 55 лет. Также прививки должны будут сделать медработники.
- Практически 99% курян привиты от кори. Сейчас в медицинских учреждениях составляется дополнительный план иммунизации для тех, кто не привит. Затем их пригласят на вакцинацию, – подчеркнул начальник управления комитета здравоохранения Курской области Евгений Гориводский.
ИСТОЧНИК KP.RU