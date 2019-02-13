В Курске готовят спасателей для работы на водных переправах

13 Февр. 16:26 2019-02-13T16:26:20+03:00

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На базе учебно-методического центра ГО и ЧС Курской области организовано обучение спасателей, которые во время паводка будут оказывать помощь на водных переправах. Процесс обучения проходит в два этапа. На теоретических занятиях спасателей учат основам реанимации, а также как оказывать первую помощь тонущему человеку при ранении, кровотечениях и острых заболеваниях.

Практические занятия проходят совместно с инспекцией по маломерным судам. Для работы на переправах со спасателями отрабатывают следующие вопросы: технические требования к лодочным переправам; спасательные средства и их применение; меры безопасности на лодочных переправах; правила провоза пассажиров в лодке.

Десять человек уже завершили свое обучение. Всего до 6 марта планируется обучить 37 спасателей. Во время паводка все они будут нести дежурство на водных переправах во всех муниципальных образованиях Курской области.

ИСТОЧНИК KP.RU