В Курске может появиться памятник фронтовику Михину

13 Февр. 16:09 2019-02-13T19:14:07+03:00

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На ремонт памятника Ленину на Красной площади изначально планировалось выделить 10 миллионов рублей. Однако врио губернатора Курской области Роман Старовойт публично заявил, что материал, из которого изготовлен Владимир Ильич, можно приобрести только за границей, а это невозможно из-за действующих санкций. Поэтому лучший вариант - ремонт постамента с помощью специальной мастики, которая защитит памятник от влаги. Для этого требуется меньше миллиона рублей.

Сегодня, 13 февраля, после заседания архитектурного совета глава города Курска Николай Овчаров сообщил СМИ, что деньги, "сэкономленные" на Ленине, будут потрачены на памятник ветерану Великой Отечественной войны. Точное местоположение монумента неизвестно. Пока речь идет о площади рядом с КГУ или возле "Музея воинской славы" на улице Карла Маркса. Мэр города предложил установить скульптуру нашего ветерана, артиллериста Михина Петра Алексеевича с внуком на коленях как олицетворение связи поколений.

В городской администрации не смогли сказать ничего конкретного по поводу сроков установки памятника, его внешнего вида, да и появится ли он вообще.

ИСТОЧНИК KP.RU