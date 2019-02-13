В Курске судебный пристав оказал первую помощь пострадавшему в ДТП ребенку

13 Февр. 15:35 2019-02-13T15:35:51+03:00

Роман вызвал "скорую", пока водитель был в шоке

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Судебный пристав по обеспечению установленного порядка деятельности судов отдела судебных приставов по Курской району УФССП России по Курской области Роман Сапельченко оказал первую помощь ребенку, пострадавшему в дорожно-транспортном происшествии. Авария произошла прямо около здания Управления ФССП России по Курской области по улице Черняховского, 4.

Роман Сапельченко со своими коллегами по службе прибыл утром в аппарат Управления, чтобы пройти ежедневный инструктаж перед заступлением на службу. Подходя к зданию, он увидел страшную картину - на проезжей части под колесами автомобиля лежал ребенок. Роман Сапельченко сразу бросился на помощь. Водитель автомобиля был в шоке от произошедшего, Роман оперативно вызвал «скорую помощь» и сотрудников ГИБДД.

Оказав первую помощь пострадавшему мальчику, Роман до приезда медиков следил за его состоянием. Как выяснилось позднее, водитель не заметил выбежавшего на проезжую часть в неположенном месте ребенка.

По прибытии бригады медиков Роман Сапельченко помог транспортировать пострадавшего в машину «скорой помощи». Потом Роман навестил мальчика в больнице, где узнал, что он не получил серьезных травм и скоро сможет отправиться домой.

ИСТОЧНИК KP.RU