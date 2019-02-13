В Курске работает экспозиция репродукций модернистов

13 Февр. 15:22 2019-02-13T15:22:07+03:00

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Курский областной краеведческий музей приглашает всех желающих на выставку «Золотой поцелуй», посвященную стилю модерн в живописи. Выставка объединяет работы трех знаменитых художников-модернистов: Густав Климт, Анри де Тулуз-Лотрек и Альфонс Муха.

На выставке будет представлено 70 репродукций картин в технике жикле, постеров и рисунков художников, снабженных описанием сюжетов и историей создания каждой картины. Для гостей будут действовать экскурсии. На память можно приобрести сувенирную продукцию.

Техника «жикле», в которой будут представлены работы на выставке, позволяет полностью воссоздать бессмертные шедевры на натуральном холсте, воспроизвести все нюансы цвета и светотени, передать характер и фактуру мазка. Сохраняются даже такие уникальные особенности как кракелюры или выпавшие из кисти волоски. Таким образом, цифровая художественная репродукция – не имитация, а точное, факсимильное воспроизведение подлинника.

Выставка продлится до 31 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU