В Курске откроется выставка «Герои России, какими их не видел никто»

13 Февр. 15:02 2019-02-13T15:03:17+03:00

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Всероссийская патриотическая выставка, организованная благотворительным фондом «Память поколений», расскажет о героях России – участниках боевых действий, Героях России и Советского Союза, Героях Труда. Экспозиция откроется 14 февраля.

Цель проекта – изменить представление о ветеранах в обществе и сформировать современный образ Героя. Фотографы проекта, Данил Головкин и Ольга Тупоногова-Волкова, работавшие с мировыми брендами, известными журналами и звездами, передали в снимках историю каждого из героев, показали их силу духа и настрой двигаться вперед несмотря ни на что.

Главными действующими лицами проекта в этом году стали Герои России и Советского Союза, Герои Труда и ветераны боевых действий из разных регионов страны. Всех их объединяет сила духа, мужество и героизм, проявленный при выполнении своего долга перед Родиной. Многие из них получили тяжелейшие травмы, изменившие их жизнь навсегда – несмотря на это, герои продолжили путь к своей цели, не усомнившись в своих возможностях и вдохновляя окружающих личным примером.

Многие из участников фотопроекта являются подопечными Фонда, им уже оказана помощь.

Фотовыставка будет открыта до 4 марта в выставочном зале «Звездный», расположенном на Красной площади 2/4.

ИСТОЧНИК KP.RU