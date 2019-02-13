В Курске дачные перевозки стартуют 13 апреля

13 Февр. 14:40 2019-02-13T14:40:13+03:00

Дачный сезон стартует меньше, чем через два месяца Фото: Светлана ВОЛКОВА

До "шести соток" на общественном транспорте можно будет добраться четыре дня в неделю

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Сезон дачно-огородных перевозок в этом году начнется 13 апреля и продлится до 13 октября. «Дачным» транспортом куряне могут воспользоваться по средам, пятницам, субботам и воскресеньям.

Возмещение недополученных доходов транспортным организациям и индивидуальным предпринимателям от сезонных перевозок пассажиров к садово-огородным участкам берет на себя областной бюджет.

Органы местного самоуправления Курской области должны определить места отправления автобусов, организовать уборку и содержание остановок. А Московской железной дороге предложено организовать дополнительные остановки пригородных поездов на направлении Курск – Касторная у садово-огородных обществ – платформы 2-й, 13-й и 15-й км.

До начала дачного сезона дороги к садово-огородным участкам будут обследованы и приведены в нормативное состояние, пообещали в обладминистрации.

ИСТОЧНИК KP.RU