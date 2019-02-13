Курским учителям вернули деньги за проезд

13 Февр. 14:25 2019-02-13T14:26:26+03:00

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В прокуратуру Фатежского района Курской области обратились учителя и рассказали, что они не получают положенную компенсацию за проезд к месту работы и обратно. После проведения проверки выяснилось, что в 2018 году компенсацию в размере более 90 тысяч рублей не выплатили 14 учителям.

К тому же, работники прокуратуры выяснили, что компенсацию не выплачивали и другим педработникам района. Общая сумма долга перед 148 учителями школ и воспитателями детского сада превысила 700 тысяч рублей.

Прокурор потребовал у главы Фатежского устранить выявленные нарушения, что было и сделано. Задолженность перед педагогическими работниками полностью погасили.

ИСТОЧНИК KP.RU