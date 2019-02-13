2019-02-13T13:35:37+03:00
Политика

В Курске откроется выставка рисунка "Афганский излом"

Также здесь представят военную форму тех лет
Светлана ВОЛКОВА
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В Курске отметят годовщину вывода войск из АфганаВ Курске отметят годовщину вывода войск из АфганаФото: Светлана ВОЛКОВА
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14 февраля в 12.00 в выставочном центре «Звездный» состоится открытие выставки детского рисунка, приуроченной к 30-летию вывода войск из Афганистана «Афганский излом».

В экспозиции будет представлено более двухсот рисунков, а также фотографий и экспонатов. Также на выставке будет представлена военная форма тех лет. Кроме того, военнослужащие Курского гарнизона продемонстрируют боевое оружие. Участие в мероприятии примет заместитель губернатора Алексей Смирнов, военный комиссар Курской области Владимир Родионов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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