В Курске откроется выставка рисунка "Афганский излом"

13 Февр. 13:35 2019-02-13T13:35:37+03:00

Также здесь представят военную форму тех лет

Изменить размер текста: A A

14 февраля в 12.00 в выставочном центре «Звездный» состоится открытие выставки детского рисунка, приуроченной к 30-летию вывода войск из Афганистана «Афганский излом».

В экспозиции будет представлено более двухсот рисунков, а также фотографий и экспонатов. Также на выставке будет представлена военная форма тех лет. Кроме того, военнослужащие Курского гарнизона продемонстрируют боевое оружие. Участие в мероприятии примет заместитель губернатора Алексей Смирнов, военный комиссар Курской области Владимир Родионов.

ИСТОЧНИК KP.RU