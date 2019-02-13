В Курской области продавцам велели работать в марлевых повязках
В связи с сезонным эпидемическим подъемом заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями в Курской области, в рамках реализации комплекса противоэпидемических мер, Роспотребнадзор по Курской области решил ввести особые меры для работников торговли.
Учитывая способность острых респираторных вирусных инфекций и гриппа быстро и широко распространяться в замкнутых пространствах и среди контактирующего населения, вызывать в ряде случаев тяжелые осложнения о необходимости предпринять меры по предупреждению распространения гриппа на рабочих местах проинфоримированы руководители крупных торговых предприятий, сказали в Управлении.
Чтобы предотвратить распространение инфекции, в предприятиях торговли рекомендовали
чаще проводить влажные уборки с использованием эффективных при вирусных инфекциях дезинфицирующих средств, а также проветривать помещения;
- обеспечить сотрудников, работающих с населением, с медицинскими масками;
- не допускать до работы больных простудой;
- соблюдать оптимальный температурный режим в помещениях;
- если есть кондиционеры, то нужно провести очистку систем и смену фильтров.
ИСТОЧНИК KP.RU