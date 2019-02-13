В Курской области продавцам велели работать в марлевых повязках

13 Февр. 13:22 2019-02-13T13:22:25+03:00

В регионе пытаются предотвратить эпидемию Фото: Из архива КП.

Также запретили появляться на рабочем месте людям с насморком и кашлем

Изменить размер текста: A A

В связи с сезонным эпидемическим подъемом заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями в Курской области, в рамках реализации комплекса противоэпидемических мер, Роспотребнадзор по Курской области решил ввести особые меры для работников торговли.

Учитывая способность острых респираторных вирусных инфекций и гриппа быстро и широко распространяться в замкнутых пространствах и среди контактирующего населения, вызывать в ряде случаев тяжелые осложнения о необходимости предпринять меры по предупреждению распространения гриппа на рабочих местах проинфоримированы руководители крупных торговых предприятий, сказали в Управлении.

Чтобы предотвратить распространение инфекции, в предприятиях торговли рекомендовали

чаще проводить влажные уборки с использованием эффективных при вирусных инфекциях дезинфицирующих средств, а также проветривать помещения;

- обеспечить сотрудников, работающих с населением, с медицинскими масками;

- не допускать до работы больных простудой;

- соблюдать оптимальный температурный режим в помещениях;

- если есть кондиционеры, то нужно провести очистку систем и смену фильтров.

ИСТОЧНИК KP.RU