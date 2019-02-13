В курском кукольном театре покажут спектакль «Сестра моя Русалочка»
Спектакль "Сестра моя Русалочка" состоится 16 февраля в Курском областном кукольном театре. Когда полюбят двое, весь мир для них преображается. Друг для друга они готовы пожертвовать всем: покоем счастьем, славой и даже жизнью. За это их и наградили боги бессмертием души.
Это спектакль о самоотверженной любви, благородстве любящего сердца, красоте человеческой души, которую обретает Русалочка, пожертвовав жизнью ради счастья принца.
Режиссер-постановщик – заслуженный деятель искусств РФ Валерий Бугаев. Художник-постановщик – заслуженный деятель искусств Украины Виктор Никитин. Музыкальное оформление – заслуженный работник культуры РФ Александр Москаленко.
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16 февраля в 13.00
Курский областной театр кукол
Ул. Радищева, д. 2
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