В курском кукольном театре покажут спектакль «Сестра моя Русалочка»

13 Февр. 12:50 2019-02-13T12:50:32+03:00

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Спектакль "Сестра моя Русалочка" состоится 16 февраля в Курском областном кукольном театре. Когда полюбят двое, весь мир для них преображается. Друг для друга они готовы пожертвовать всем: покоем счастьем, славой и даже жизнью. За это их и наградили боги бессмертием души.

Это спектакль о самоотверженной любви, благородстве любящего сердца, красоте человеческой души, которую обретает Русалочка, пожертвовав жизнью ради счастья принца.

Режиссер-постановщик – заслуженный деятель искусств РФ Валерий Бугаев. Художник-постановщик – заслуженный деятель искусств Украины Виктор Никитин. Музыкальное оформление – заслуженный работник культуры РФ Александр Москаленко.

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16 февраля в 13.00

Курский областной театр кукол

Ул. Радищева, д. 2

ИСТОЧНИК KP.RU