Под Курском задержан подозреваемый в сбыте синтетики

13 Февр. 11:44 2019-02-13T11:44:33+03:00

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В Железногорске во время оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали с поличным 34-летнего подозреваемого в сбыте синтетических наркотиков, сообщили в УМВД региона.

Его застали на месте преступления, когда тот пытался передать порцию запрещенного товара наркоману. Задержанный пояснил, что, сам наркоман и ему нужны деньги. Поэтому он нашел предложение о распространении запрещенных веществ в Интернете. Мужчина выписывал «соли» через Интернет-магазин, получал через тайники, фасовал и сбывал. Сейчас железногорец арестован. В отношении него возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU