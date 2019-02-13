2019-02-13T10:49:40+03:00
Происшествия

Под Курском «Хендай» столкнулся с «Газелью»

Водители получили ранения
Яна ШЕЛЕСТ
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Оба водителя получили травмы различной степени тяжестиОба водителя получили травмы различной степени тяжестиФото: Из архива "КП"
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12 февраля утром 20-летняя девушка-водитель за рулем автомобиля «Хендая» ехала из Курска в сторону Москвы по автодороге М-2 «Крым».

Примерно 8.45 на 524 километре трассы она выехала на встречную полосу и столкнулась с автомобилем «Газель», за рулем которого сидел 42-летний водитель.

В результате ДТП оба водителя получили травмы различной степени тяжести, сообщили в УГИБДД УМВД по Курской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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