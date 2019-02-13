2019-02-13T10:16:33+03:00
Общество

Сбербанк признан лучшим розничным банком по версии Retail Finance Awards

По версии журнала The Retail Finance это звание Сбербанк удерживает на протяжении пяти лет подряд
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Сбербанк стал лауреатом ХII ежегодной премии Retail Finance Awards в номинациях «Лучший розничный банк», «Лучший социальный проект» и «Лучший социальный проект по мнению читателей журнала The Retail Finance» в 2018 году.

- Мы гордимся тем, что услугами Сбербанка ежедневно пользуются десятки миллионов людей, а результаты нашей работы в очередной раз получили главную награду Retail Finance Awards, - рассказала заместитель Председателя Правления ПАО Сбербанк, руководитель блока «Розничный бизнес» Светлана Кирсанова. - Основной приоритет и ценность Сбербанка — наши довольные клиенты, для которых мы создаем лучшие финансовые и банковские сервисы в России. В 2018 году Сбербанк продолжил развивать традиционные и цифровые продукты, делая банкинг еще удобнее и доступнее, непрерывно совершенствуя качество сервиса и предлагая своим клиентам новые возможности для самообслуживания в цифровой среде.

Престижная премия Retail Finance Awards с 2007 года ежегодно вручается журналом The Retail Finance, одним из наиболее влиятельных банковских изданий России, за особые достижения в области развития розничного финансового рынка страны.

На правах рекламы

ИСТОЧНИК KP.RU

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