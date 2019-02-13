В Курской области под суд идут организаторы азартных игр

13 Февр. 10:09 2019-02-13T10:09:50+03:00

За месяц фигуранты получили доход в сумме более одного миллиона рублей Фото: Из архива "КП"

Доход от незаконного бизнеса составил более миллиона

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Прокурор Обоянского района направил в суд уголовное дело в отношении четырех лиц, обвиняемых в организации проведения азартных игр с использованием игрового оборудования.

Злоумышленники арендовали в Обояни часть нежилого помещения. Там они установили игровые автоматы для проведения азартных игр.

За месяц фигуранты получили доход в сумме более одного миллиона рублей. В ближайшее время они предстанут перед судом.

ИСТОЧНИК KP.RU