2019-02-13T10:09:50+03:00
Происшествия

В Курской области под суд идут организаторы азартных игр

Доход от незаконного бизнеса составил более миллиона
Яна ШЕЛЕСТ
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За месяц фигуранты получили доход в сумме более одного миллиона рублейЗа месяц фигуранты получили доход в сумме более одного миллиона рублейФото: Из архива "КП"
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Прокурор Обоянского района направил в суд уголовное дело в отношении четырех лиц, обвиняемых в организации проведения азартных игр с использованием игрового оборудования.

Злоумышленники арендовали в Обояни часть нежилого помещения. Там они установили игровые автоматы для проведения азартных игр.

За месяц фигуранты получили доход в сумме более одного миллиона рублей. В ближайшее время они предстанут перед судом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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