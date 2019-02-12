Отловом бродячих собак в Курске снова займется «Экосервис»

12 Февр. 17:55 2019-02-12T17:55:19+03:00

Волонтеры, которые курируют животных в Чаплыгино, не раз сообщали о бедственном положении четвероногих

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11 февраля комитет ЖКХ Курска провел электронный аукцион по определению подрядной организации на отлов и содержание безнадзорных животных в 2019 году, сообщает управление информации и печати Курска. Сейчас сумма субвенций из областного бюджета на эти цели составляет 1 млн. 600 тыс. рублей.

Победителем конкурса стала белгородская специализированная организация ООО «ЭкоСервис», уже осуществлявшая отлов бродячих собак в Курске в прошлом году.

Сейчас завершается решение вопросов организационного характера, после чего организация приступит к исполнению обязанностей. Безнадзорные животные подлежат отлову, транспортировке в пункт передержки, который находится в деревне Чаплыгино и последующей стерилизации, отметили чиновники.

Напомним, КП не раз писала о бедственном положении, в котором находятся доставленные на передержку животные.

ИСТОЧНИК KP.RU