2019-02-12T17:55:19+03:00
Деловой Курск

Отловом бродячих собак в Курске снова займется «Экосервис»

Отловленных собак обещают стерилизовать
Светлана ВОЛКОВА
Поделиться:
Волонтеры, которые курируют животных в Чаплыгино, не раз сообщали о бедственном положении четвероногихВолонтеры, которые курируют животных в Чаплыгино, не раз сообщали о бедственном положении четвероногих
Изменить размер текста:

11 февраля комитет ЖКХ Курска провел электронный аукцион по определению подрядной организации на отлов и содержание безнадзорных животных в 2019 году, сообщает управление информации и печати Курска. Сейчас сумма субвенций из областного бюджета на эти цели составляет 1 млн. 600 тыс. рублей.

Победителем конкурса стала белгородская специализированная организация ООО «ЭкоСервис», уже осуществлявшая отлов бродячих собак в Курске в прошлом году.

Сейчас завершается решение вопросов организационного характера, после чего организация приступит к исполнению обязанностей. Безнадзорные животные подлежат отлову, транспортировке в пункт передержки, который находится в деревне Чаплыгино и последующей стерилизации, отметили чиновники.

Напомним, КП не раз писала о бедственном положении, в котором находятся доставленные на передержку животные.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Компанию, выигравшую тендер в Курске, обвиняют в незаконной эвтаназии животных
В Курской области у членов религиозного сообщества обнаружили корь
В Курске готовят спасателей для работы на водных переправах
В Курске может появиться памятник фронтовику Михину
В Курске судебный пристав оказал первую помощь пострадавшему в ДТП ребенку
В Курске работает экспозиция репродукций модернистов
Курский предприниматель в колбасном цехе развел антисанитарию
В Курске откроется выставка «Герои России, какими их не видел никто»
В Курске дачные перевозки стартуют 13 апреля
Курским учителям вернули деньги за проезд
В Курске откроется выставка рисунка "Афганский излом"
В Курской области продавцам велели работать в марлевых повязках
В курском кукольном театре покажут спектакль «Сестра моя Русалочка»