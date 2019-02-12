2019-02-12T17:47:59+03:00
Здоровье

В Курской области работает "горячая линия" по гриппу и ОРВИ

Консультации специалистов можно получить по телефону
Светлана ВОЛКОВА
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В регионе растет число больныхВ регионе растет число больныхФото: Из архива КП.
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В Управлении Роспотребнадзора по Курской области работает «горячая линия» по вопросам профилактики гриппа и ОРВИ. Консультацию можно получить по телефонам «горячей линии» в рабочие дни с 9.00 до 17.00, с перерывом с 13.00 до 14.00, по телефонам:

- в Курске - (4712) 58-71-86,

- Железногорске, Железногорском, Дмитриевском, Хомутовском, Фатежском районах - (47148) 2-46-49;

- в Льговском, Курчатовском, Конышевском, Рыльском, Глушковском, Кореневском районах - (47140) 2-14-88;

- в Суджанском, Большесолдатском, Беловском, Медвенском, Обоянском и Пристенском районах - (47143) 2-16-38;

- в Щигровском, Черемисиновском, Тимском, Советском, Касторенском, Горшеченском и Мантуровском районах - (47145) 4-39-65.

ИСТОЧНИК KP.RU

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